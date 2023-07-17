بغداد.. هجوم "إرهابي" نفذه "فاسد" استهدف مسؤولا محليا

شفق نيوز/ أعلنت أمانة بغداد، يوم الاثنين، عن تعرض مدير عام الدائرة القانونية التابعة لها الى عمل وصفته بأنه "ارهابي" نفذه "أحد الفاسدين".

وذكر بيان للامانة، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "مدير عام الدائرة القانونية في امانة بغداد تعرض لتهديد ووعيد خلال اليومين الماضيين من قبل احد الفاسدين والذين تمت أدانتهم من قبل القضاء".

واضاف ان "منزل المدير المذكور تعرض لاعتداء سافر نجم عنه احراق عجلة حكومية يستخدمها ، بغية تغيير مجرى التحقيق الخاص بملفات الفساد والتي حسمها القضاء".

واشار الى ان "امانة بغداد تعد هذا العمل ارهابياً ويمس سير التحقيقات ويعرقل الاداء المؤسسي ونهج الحكومة في مكافحة الفساد ، متوعدة الجناة بالملاحقة القانونية عبر تقديم شكوى رسمية للقضاء".