بغداد .. هجومان بقنبلتين أحدهما استهدف مرآباً للسيارات والآخر منزل متقاعد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بتعرض مرآب للسيارات ومنزل موظف متقاعد إلى هجومين بقنبلتين وذلك في حادثين مختلفين وقعا بمنطقتين متفرقتين من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخص مجهول الهوية أقدم على رمي قنبلة يدوية داخل مرآب لوقوف السيارات ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد ما أسفر عن تضرر ٤ عجلات مدنية دون اصابات بشرية تذكر.

وفي حادث ثانٍ قال المصدر ذاته، إن جسما غريبا انفجر مستهدفا منزل مواطن متقاعد ضمن منطقة زيونة شرقي بغداد.

وبيّن أنه بعد التوجه الى محل الحادث اتضح وجود انفجار نتيجة رمي شخص مجهول الهوية (بطل ماء داخله مواد متفجرة وفتيل) محلي الصنع دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية.