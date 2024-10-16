بغداد.. إنقاذ طفلين تعرضا لتعنيف "وحشي" من والدهم واعتقال 4 مروجي مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن إنقاذ طفلين تعرضا لتعنيف وحشي من قبل والدهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما ألقي القبض على أربعة من مروجي المخدرات أحدهم منتسب أمني.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها استجابت لمناشدة وردت عبر الخط الساخن لطفلين يتعرضان للاعتداء الجسدي بطريقة وحشية، وتم استحصال الموافقات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبينت أنه تم تشكيل مفرزة من قبل قسم حماية الأسرة والطفل/ الكرخ والانتقال إلى مكان تواجد الأطفال تحديداً في منطقة أبو غريب ونقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على وضعهما الصحي، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي والدهما وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن أربعة من مروجي المخدرات امتنعوا عن الخضوع لإجراءات التفتيش في سيطرة أمنية ضمن منطقة بغداد الجديدة ولاذوا بالفرار، وتمت مطاردتهم والقبض عليهم وضبط بحوزتهم أكياس صغيرة بداخلها مادة الكريستال المخدرة، مبينة أن أحدهم منتسب في الشرطة الاتحادية.