بغداد.. إنقاذ امرأة وابنتها من العنف المنزلي وتوقيف باكستاني مشتبه به

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة أمنية تمكنت من تحرير امرأة وابنتها، بعد تعرضهما للعنف والاحتجاز داخل منزلهما في حي الداوودي بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوة الأمنية تدخلت لإنقاذ الضحيتين، كما تم تحرير عامل باكستاني كان محتجزًا داخل الدار.

وأضاف أن المرأة وابنتها نُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الزوج، الذي لاذ بالفرار، هو المتسبب في تعنيفهما واحتجازهما.

وأكد المصدر، أنه تم التحفظ على العامل الباكستاني في مركز الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.