بغداد.. نشر الأمن لحماية وسائل إعلام غربية من فصائل مسلحة

شفق نيوز/ نشرت السلطات العراقية يوم السبت قوات أمن لسد الطريق أمام فصائل مسلحة تنوي اقتحام وسائل إعلام غربية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نشر قوات مكافحة الشغب في شارع ابو نؤاس وسط بغداد بعد ورور معلومات عن نية بعض الفصائل المسلحة اقتحام بعض المؤسسات الاعلامية مثل الحرة والفرنسية وغيرها".

وكانت حسابات مقربة من الفصائل الشيعية المقربة من إيران مثل "ربع الله" قد هددت باستهداف قناة الحرة التي تمولها واشنطن.

وفي الأسبوع الماضي قالت مجموعة "ربع الله" في منشور، "يكرر الإعلام المتآمر حماقاته بحق رموزنا ومقدساتنا الدينية والوطنية، وبعد الإساءة الصادرة من قناة الحرة عراقي لمقام رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو فدك المحمداوي، قررنا ملاحقة القناة المذكورة ملاحقة ميدانية وبكل الطرق المتاحة والمستخدمة سابقا".

ودعت المجموعة، "الشباب الغيارى إلى الاستعداد التام لحين إعلان الزمان والمكان في بيان لاحق"، مرددة إن "موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب".

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الهجمات التي يشنها مجهولون بصواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة ضد القوات والمصالح الأجنبية في البلاد منذ أسابيع.

وتتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بينها كتائب حزب الله العراقي بالوقوف وراء تلك الهجمات.



