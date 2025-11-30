بغداد: نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور ستعلن خلال أيام

شفق نيوز- بغداد

اكد مدير العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية مقداد ميري، يوم الأحد، ان لجنة التحقيق باستهداف حقل كورمور في السليمانية، انجزت مهامها، وسيتم الكشف عن النتائج بعد أيام.

وقال ميري، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التحقيقية بحادثة حقل كورمور ذهبت إلى محافظة سليمانية والى الحقل، بحضور كافة اطراف اللجنة، وان هناك متابعة من القائد العام للقوات المسلحة بخصوص اداء وعمل اللجنة".

وأضاف أن "اللجنة انجزت مهمة عملها، وهي في مراحل متقدمة، وعندما يتم المصادقة على نتائج التحقيق سيتم الاعلان عنها".

وتابع أن "نتائج التحقيق في حادثة حقل كورمور ستصدر خلال الايام المقبلة، واي نتائج او حديث يصدر حاليا غير دقيق"، مبينا أن "الحديث عن اي اتهامات او إشارة إلى اشخاص بخصوص الحادثة لا يجوز اطلاقها بالوقت الحاضر، وان الثابت في هذا الموضوع هو تقرير اللجنة التحقيقية، وعندما سيصدر سيضع النقاط على الحروف ويحدد من قام بالعملية".

وكان مصدرا مطلعا، أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس، بأن نتائج التحقيق في حادثة استهداف حقل كورمور في إقليم كوردستان، سوف تقدم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني للبت بها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف حقل كورمور في إقليم كوردستان لم تتوصل حتى الآن إلى ما يثبت أن الهجوم تم بصاروخ أو بطائرة مسيّرة، وذلك بعد إجرائها المسح الميداني الشامل لموقع الحادثة".

وعاد موكب الوفد الاتحادي، مساء الجمعة الماضي، إلى العاصمة بغداد، بعد إتمام جولة ميدانية في حقل كورمور الغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والفنية عقب الاستهداف الأخير الذي طال الحقل وأثّر على عمليات الإنتاج وتزويد الطاقة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مع إدارة الحقل والمسؤولين الأمنيين لمناقشة إجراءات تعزيز الحماية وتأمين خطوط الإنتاج، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار والخطط الفنية لمعالجة آثار الهجوم الأخير"، لافتا إلى أن "الوفد سيعدّ تقريرًا شاملًا يُرفع إلى الحكومة الاتحادية، يتضمن توصيات خاصة بدعم أمن الطاقة وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية في بغداد وأربيل لمنع تكرار الاستهدافات التي تطال الحقول الغازية.

وتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، ليلة الأربعاء الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.