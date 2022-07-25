في بغداد.. "أم وأب" يبيعان ابنتهما بـ10 الآف دولار

شفق نيوز/ افادت وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، بالقبض على "أب وأم" يرومان بيع ابنتهما مقابل 10 آلاف دولار لغرض الاتجار بها.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات توفرت لدى مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود أب وأم يرومون بيع ابنتهم إلى امرأة تعمل في مجال السمسرة لغرض الاتجار بها مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي".

وأضاف أنه "تم على الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة"، موضحا انه "بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود في منطقة المنصور ببغداد". وبين أنه "لدى إجراء التحقيق معهم اعترفا صراحة عن قيامهما بالاتفاق على بيع الضحية مقابل مبلغ مالي"، مشيرا الى "تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر لينالا جزاءهم العادل".