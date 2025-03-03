بغداد.. منتسب أمني "يُبيد" عائلته بالكامل لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بأن منتسباً أمنياً أقدم على قتل جميع أفراد عائلته لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية أقدم على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة (بنتان وولد) باستخدام مسدس، داخل منزلهم ضمن منطقة الوشاش وسط العاصمة بغداد، ومن ثم سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد تنفيذه الجريمة".

وأضاف أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات، كما تم رفع الجثث ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم تم إجراء كشف الدلالة".