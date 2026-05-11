بغداد.. منتسب بالداخلية يقتل سورياً داخل مولدة في الدورة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل عامل مولدة يحمل الجنسية السورية على يد منتسب في وزارة الداخلية، إثر خلاف اندلع بينهما داخل موقع المولدة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء فترة الاستراحة داخل موقع المولدة في حي الميكانيك، حيث تطور خلاف بين الطرفين إلى إطلاق نار أودى بحياة العامل على الفور.

وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت المنتسب المتهم، فيما فُتح تحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها ودوافعها.