بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع "مناوشات" بين متظاهرين وقوات الأمن قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، في وقت قطع محتجون طريقاً حيوياً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المناوشات قد تجددت، ظهر اليوم، عند جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأوضح أن "المناوشات مستمرة في بداية شارع الرشيد المؤدي الى جسر السنك بالقرب من المطعم التركي عند ساحة التحرير".

وأضاف المصدر، أن "محتجين قطعوا شارع ابو نواس وسط بغداد، اثر إيعاز الحكومة بفتح الشارع والطرق المحيطة به".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من يوم الاثنين، بالمتظاهرين السلميين، مشيرا إلى وجود "بعض" المتجاوزين على القوات الأمنية.

وانطلقت يوم أمس في بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات في الذكرى الاولى للخامس والعشرين من تشرين، حيث تخلل بعض هذه التظاهرات مظاهر عنف وتشابك بين المحتجين والقوات الامنية.

كما شددت الأجهزة الأمنية في بغداد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

في وقت دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

وأضاف رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما ندعوهم الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أية حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وبين أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".