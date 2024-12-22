بغداد .. مقتل وإصابة شخصين والاطاحة بتجار مخدرات وبشبكة "تزوير للدولار"

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية ورسمية، يوم الأحد، بمقتل وإصابة شخصين بمشاجرة مسلحة في العاصمة بغداد التي شهدت الإطاحة بتجار مخدرات وتفكيك شبكة متخصصة بتزوير الدولار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) من الطرفين ما أسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخر ضمن منطقة العبيدي ببغداد".

وأوضح أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى والتحفظ عليه".

وبحسب المعلومات الواردة فإن "الحادث كان نتيجة خلافات مادية".

وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن الإطاحة بـ(9) تجار مخدرات وتفكيك شبكة متخصصة بتزوير الدولار في بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بـ9 تجار ومروجين للمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي تم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى القضاء".

ومن جهة اخرى وعبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز المديرية من تفكيك شبكة متخصصة بتزوير عملة الدولار في بغداد وإلقاء القبض على اثنين منهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مبلغ من الدولار المزيف، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة.