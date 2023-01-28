بغداد.. مقتل موظف بوزارة الكهرباء على يد زوجته وابنه

شفق نيوز/ اقدم شباب على قتل والده بالتعاون مع والدته نتيجة مشاكل عائلية بمحافظة بغداد.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "مشاجرة بين رجل وزوجته نتيجة خلافات عائلية تطورت الى السب والشتم والضرب الأمر الذي دفع ابنهم البالغ من العمر 18 عاما بالتعاون مع والدته بجلب مسدس وقتل والدهم والذي يعمل موظف في وزارة الكهرباء، ولاذا بالفرار".

وأضاف المصدر؛ أنه بعد التحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم القبض على الابن والام بالقرب من مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد.