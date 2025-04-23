في محافظتين.. مقتل منتسب بالحشد وإصابة 3 آخرين بمشاجرتين منفصلتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل منتسب بالحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين نتيجة مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح بسبب (طيور زاجل) في بغداد، فيما أصيب شخص إثر مشاجرة بين مخمورين بالأسلحة البيضاء في الديوانية.

ففي بغداد، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"مقتل منتسب بالحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين نتيجة مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام سلاح مسدس ضمن ناحية حي الوحدة".

وكشف المصدر، أن "الحادث كان نتيجة خلافات على (طيور زاجل)".

وفي العاصمة أيضاً، أشار المصدر، إلى "اعتقال عدد من المتهمين بينهم أحد أفراد عصابة خطيرة متخصصة بسرقة الدراجات النارية ضبط بحوزته عشرة دراجات ومواد أخرى متنوعة، وآخرين بجرائم الدكة العشائرية والتهديد وترويج وتعاطي المواد المخدرة، ضمن مناطق (حي النصر، وحي أور، وحي أكد، وحي طارق)، شرقي بغداد".

وإلى حادث الديوانية، ذكر المصدر، أن "مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت بين مخمورين بمنطقة حي الصادق وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".

وأوضح، أن "المشاجرة أسفرت عن جرح أحد المخمورين، فيما طوقت قوة أمنية منطقة الحادث واعتقلت ستة أشخاص مخمورين، وتم نقل المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".