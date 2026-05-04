بغداد.. مقتل مسلح اقتحم منزلاً في جسر ديالى

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شخص مسلح داخل أحد المنازل في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، عقب دخوله المنزل في ظروف لم تُعرف بعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلح كان يحمل مسدساً لدى دخوله المنزل، قبل أن ينشب شجار بينه وبين نجل صاحب الدار.

وأضاف أن نجل صاحب المنزل تمكن من الاستيلاء على سلاح المهاجم، وأطلق النار عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأشار إلى أن قوة أمنية تحفظت على نجل صاحب الدار، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وبين المصدر أن التحقيقات لم تتوصل حتى الآن إلى تحديد دافع اقتحام المنزل، سواء كان بدافع السرقة أو لأسباب أخرى.