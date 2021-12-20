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بغداد.. مقتل فتاة في تبادل لإطلاق النار بين قوة من الأمن الوطني ومطلوبين للقضاء

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T05:07:41+0000
بغداد.. مقتل فتاة في تبادل لإطلاق النار بين قوة من الأمن الوطني ومطلوبين للقضاء

شفق نيوز/ قتلت فتاة أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوة من الأمن الوطني ومطلوبين في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من الأمن الوطني نفذت واجبا  لإلقاء القبض على متهمين ضمن منطقة بغداد الجديدة حي الخليج أحد أحياء العاصمة.

وأضاف المصدر؛ أنه أثناء تنفيذ الواجب حصلت تبادل لاطلاق النار مع المتهمين تم خلاله اصابة فتاة توفيت لاحقاً وتمكن المطلوبين من الفرار.

وتابع المصدر؛ أن قوة تابعة للفوج الأول اللواء الثاني الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط عجلة نوع سوناتا صفراء اللون استخدمها المتهمون في عملية الفرار.

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