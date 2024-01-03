بغداد.. مقتل ضابط كبير في الداخلية بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل ضابط كبير في وزارة الداخلية بظروف غامضة داخل مسكنه، والشبهات تحوم حول الزوجة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً ورد بحصول جريمة قتل في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، وعند الوصول إلى شقة المجنى عليه تبين أنه أصيب برصاصة في رأسه".

وبين أن "الضحية ضابطاً برتبة عميد في الشرطة الاتحادية، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والتحفظ على زوجة المجنى عليه وأولاده في مركز شرطة بسماية".

وأشار المصدر إلى أن "معلومات أولية واردة غير مؤكدة تفيد بأن الجاني هي الزوجة، لكن القضية ما زالت قيد التحقيق".

وفي تطور لاحق، أوضح المصدر أن "زوجة العميد المجنى عليه هي من اتصلت بالشرطة وأبلغت عن وجود حادث داخل شقتهم وعند حضور الشرطة أخبرتهم بأنها هي من أطلقت النار على زوجها من مسدسه عن طريق الخطأ".