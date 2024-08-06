بغداد.. مقتل شخص وإصابة امرأة بمشاجرتين منفصلتين واعتقال عصابة سرقة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، فيما تم اعتقال شخص أصاب زوجته برصاصة جراء خلاف عائلي، كما تم إلقاء القبض على عصابة للسرقة، شرقي وشمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة لم تُعرف أسبابها حصلت داخل مجلس عزاء ضمن مدينة الصدر، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ما أسفر عن مقتل شخص".

وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث للسيطرة على الوضع، وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، بإسناد مفارز الجهد الاستخباري، ألقت القبض على متهم أقدم على إصابة زوجته بطلق ناري أثناء مشاجرة عائلية في حي الكوفة شرقي بغداد.

وبينت أن عملية إلقاء القبض تمت بعد تطويق دار المتهم الذي قام بالرد على القوة المنفذة بإطلاق النار وتمت إصابته وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومخزن عتاد و10 إطلاقات، مشيرة إلى إحالته مع السلاح المضبوط إلى جهة الاحتصاص.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ السادس، وبالاشتراك مع مفارز من مكتب مكافحة إجرام الطارمية، واستخبارات وأمن الطارمية، ألقت القبض على عصابة للسرقة مكونة من شخصين اثنين.

وأوضحت أن المتهمين قاما بسرقة عجلة أحد المواطنين بالقرب من مستشفى الطارمية شمالي العاصمة، جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بحادث سرقة من قبل مجهولين، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه للمكان وبعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى الجناة واعتقالهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما العجلة المسروقة ودراجة نارية وتسليمهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.