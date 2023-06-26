بغداد.. مقتل شخص على يد أولاد عمومته ولواء متقاعد يتبادل إطلاق النار مع "مجهولين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاثنين، بمقتل شخص على يد أبناء عمه بشجار عائلي، فيما تبادل مسؤول عسكري سابق ومسلحون النار قرب منزله

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "أولاد عم قتلوا ابن عمهم بسلاح ناري نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين في حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب، شمالي بغداد"، مبينا أن "ذوي المجني عليه قاموا بتقديم شكوى ضد الأشخاص المتورطين بمقتل ابنهم".

وفي مكان آخر؛ أشار المصدر إلى أن "شجاراً بالأيدي تطور الى اطلاق النار في الهواء بين عدد من الأشخاص بينهم لواء ركن متقاعد في الجيش العراقي، في حي الكاظمية، غربي بغداد، من دون اصابات تذكر أو تحديد سبب المشاجرة"، مبينا أن "اللواء المتقاعد قام بتقديم شكوى ضد اشخاص معرفين لديه".