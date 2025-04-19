بغداد .. مقتل شخص على يد شقيقه وسرقة أكثر من 300 مليون من منزل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل شخص على يد شقيقه، وسرقة أكثر من 300 مليون دينار عراقي من منزل وذلك في حادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت بين شقيقين ضمن حي النصر شرقي بغداد تطورت إلى استخدام أحدهما السلاح الخفيف نوع (مسدس)، ليقوم بإطلاق النار على الثاني مما أسفر عن مقتله في الحال، عازيا سبب الحادثة الى وجود خلافات مادية بين الشقيقين.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية القت القبض على شخص أقدم على اقتحام منزل كان خالياً من ساكنيه، وقام بسرقة مبلغ قدره 320 مليون دينار عراقي ضمن قضاء النهروان جنوب شرقي العاصمة، مبينا أنه تم إيداعه التوقيف من اجل اتخاذ إجراءات أصولية بحقه.