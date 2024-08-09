بغداد.. مقتل شخص بمشاجرة وإنقاذ شاب من محاولة انتحار واعتقال محتال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل شخص في مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح شرقي العاصمة، فيما تم إنقاذ شاب من محاولة انتحار، وألقت قوة أمنية القبض على أحد المحتالين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أنه "بعد التحقيق تم التوصل إلى ستة متهمين بالجريمة ومداهمة منازلهم والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة فيما لا يزال البحث حارٍ عن المتهمين".

وتابع المصدر أن "شاباً تولد 1997 حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر الجادرية، إلا أنه تم إنقاذه قبل إلقاء نفسه من الجسر، وتبين أنه يعاني من ضغوط نفسية".

من جانب آخر، ذكر المصدر أنه "تم إلقاء القبض على شخص يعمل في مكتب صيرفة بعد ورود بعلومات عن قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين".

وأكد أنه "تم تقديم شكوى من قبل أحد المواطنين الذي تعرض للنصب عليه مبلغ قدره 30 مليون دينار عراقي، والعمل مستمر للتوصل إلى أصحاب الشركة ضمن منطقة الحارثية".