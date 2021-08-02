بغداد.. مقتل شخصين في انفجار داخل مخزن وانقاذ أجانب من حريق (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمقتل عامل وفتاة جراء انفجار مخلفات حربية أثناء تفكيكها داخل أحد المخازن، فيما أنقذت فرق الدفاع المدني عمالاً أجانب من الموت حرقاً وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان انفجاراً حصل داخل مخزن لبيع الحديد المستعمل (السكراب) في حي الوحدة جنوبي العاصمة بغداد أثناء تفكيك مخلفات حربية نوع (مكنايتين 40 ملم) تم جلبها من قبل الباعة الجوالين لصاحب المخزن من أجل معدن النحاس.

وبين أن الانفجار أدى إلى مقتل العامل الذي كان يقوم بالتفكيك وكذلك أبنة صاحب المخزن التي كانت على مقربة من العامل.

من جانب اخر، اعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حريقاً اندلع في الطابق الثامن داخل بناية تجارية لبيع مواد ومستحضرات التجميل وكذلك مراكز تجميل قرب تقاطع الرواد في منطقة المنصور وسط بغداد.

وبينت ان فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية لإنقاذ العمال والمواطنين، وتمكنت من انقاذ عدد من المواطنين و خمسة عمال من الجنسية البنغالية وتقديم خدمة الانعاش الرئوي.

واضافت انه تمت السيطرة على الحريق واخماده من دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية، مشيرة الى استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد سبب اندلاع الحريق بعد فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية.