بغداد.. مقتل شاب وإصابة آخر بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب وإصابة آخر بحادثين منفصلين جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن شاباً لقي مصرعه اليوم إثر عبثه بسلاح ناري داخل منزله في منطقة الدورة جنوب بغداد.

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ظروف الواقعة بالتفصيل".

وفي حادث منفصل، تعرض مواطن لإطلاق نار من مجهولين في منطقة حي أور جنوب شرق العاصمة.

وأفاد المصدر الأمني بأن "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه الضحية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".

وأضاف أن "الجريح نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تمكن المهاجمون من الفرار من مكان الحادث".