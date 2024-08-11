بغداد.. مقتل شاب برصاصة طائشة واعتقال عشرات الأجانب المخالفين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بمقتل شاب برصاصة طائشة غربي العاصمة، فيما اعتقلت الشرطة الاتحادية العشرات من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2004 فارق الحياة جراء إصابته برصاصة طائشة بحسب ادعاء ذويه كمعلومة أولية، في منطقة الحمدانية التابعة لقضاء أبو غريب، غربي بغداد".

بدورها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قطعات الفرقة الثانية، والفرقة الآلية والأجهزة الأمنية الملحقة بهما، ومن خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، ألقت القبض على 31 مخالفاً لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية وذلك في مناطق الحرية، وكويريش، والفلاحات بجانب الكرخ.

وأشارت إلى تسليم المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع داخل محل كبير للمواد الإنشائية ضمن منطقة الشرطة الخامسة، بسبب تماس كهربائي.