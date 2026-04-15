بغداد.. مفوض متقاعد يسرق مكتب صيرفة بواسطة "مسدس بلاستيك"

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بتعرض مكتب صيرفة للسرقة بواسطة مسدس "لعبة"، فيما تم لاحقا القبض على السارق شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا أقدم بواسطة مسدس بلاستيك (لعبة) على سرقة مكتب صيرفة ومنفذ توزيع رواتب، في منطقة الغدير، حيث أشهر سلاحه (اللعبة) على صاحب المنفذ وتمكن من سرقة مبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي بالاضافة الى 1200 دولار أميركي".

وأضاف "تم نصب كمين محكم له والقبض عليه ضمن شارع 77 في بغداد الجديدة، وضبط المبلغ المسروق وإيداعه التوقيف"، مبينا أن "السارق هو مفوض متقاعد في الشرطة".