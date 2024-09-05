بغداد.. مطعم "مندي" يلقي بأشخاص يتعاملون بالدولار "المزوّر" خلف القضبان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإلقاء القبض على 3 أشخاص يتعاملون بالدولار "المزوّر" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب مطعم مندي اليمني الكائن في شارع فلسطين أبلغ مفارز الشرطة بوجود أشخاص يتعاملون بالعملة الأجنبية (الدولار)، وعلى الفور تم التوجه الى المطعم وإلقاء القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم مبلغ 600 دولار أمريكي مزورة وأجهزة هاتف".

وأشار المصدر إلى "تسليم المتهمين إلى مركز شرطة القناة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم".