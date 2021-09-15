بغداد.. مطاردة مسلحة قرب مقار حكومية بسبب عنصر أمني تحت تأثير المخدرات

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، حادث إطلاق نار على عجلة تابعة لقوة أمنية تحمل مخدرات مختلفة الأنواع، بعد أن اعتدت على رجل مرور قرب مقار الحكومة العراقية، وملاحقتها من قبل فوج طوارئ بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "سيارة نوع سلفادور سوداء اللون تابعة إلى قيادة الرد السريع (اللواء 4، الفوج4)، يستقلها شخصان بزي مدني، اعتدت على أحد رجال المرور في تقاطع وزارة الخارجية العراقية وسط العاصمة بغداد، قبل أن يتم ملاحقتها من قبل عناصر فوج طوارئ بغداد التاسع".

وأضاف المصدر، أن "العجلة لم تمتثل لأوامر الوقوف في سيطرة السفارة الإيرانية، التابعة إلى (الفوج 2، اللواء 61، الفرقة الخاصة) أثناء ملاحقتها من قبل فوج طوارئ بغداد".

وذكر أن فوج طوارئ بغداد، اضطر لاحقاً إلى إطلاق النار باتجاه العجلة قرب تقاطع الشواف مقابل باب المنطقه الخضراء (المقر الرئيسي للحكومة والبرلمان) ما أدى إلى حرق السيارة وجرح السائق، بينما فرّ الشخص الثاني إلى جهة مجهولة".

وأفاد بأن "بعد ذلك توقفت العجلة قرب تقاطع وزارة التخطيط العراقية، وتبين أن السائق (أ.ع) تولد 1989، قد أصيب بقدمه اليسرى، وهو من سكنة الديوانية ومنتسب في فرقة الرد السريع، وكان في حالة ثمالة".

ولفت المصدر، إلى وجود داخل العجلة "مادة (كرستال) وحبوب مخدرة، وتم استصحاب المتهم مع المبرزات من قبل المفارز المشتركة إلى المقر داخل مطار المثنى، وكان قد تبنى الحادث مركز شرطة الصالحية".