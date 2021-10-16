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بغداد.. مصرع 4 من عائلة واحدة بسقوط سيارتهم في نهر دجلة

Category: أمـن

Date: 2021-10-16T19:08:53+0000
بغداد.. مصرع 4 من عائلة واحدة بسقوط سيارتهم في نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمصرع ٤ اشخاص مساء يوم السبت جراء سقوط عجلة كانوا يستقلونها في نهر دجلة بقضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات نجدة المدائن وقاطع النهروان وفرق الدفاع المدني انتشلت 4 جثث، ٣ منها لنساء والرابعة لشاب من مواليد 2006 وأنقذت ٧ أشخاص آخرين كانوا تحت الماء بعد سقوط عجلتهم نوع بيك آب في نهر دجلة ضمن مشروع حي الوحدة بقضاء المدائن".

وأوضح المصدر أن "عائلة متكونه من عدد 11 شخص كانوا متجهتين إلى زيارة مرقد الصحابي سلمان المحمدي في قضاء المدائن".

وأضاف، أنه "نتيجة عدم انتباه السائق لكون المنطقة مظلمة وعدم مراعاة وزن الحمولة، فقد السيطرة على المركبة التي كان يقودها ولكون الطريق ذات ممر واحد أدى إلى أنقلاب العجلة وسقوطها في نهر دجلة".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث خلف كحصيلة أوليه وفاة اربعة أشخاص، فيما تمكنت دوريات النجدة والدفاع المدني من انقاذ الباقين، وكان عددهم سبعة اشخاص من نساء واطفال إضافة إلى السائق".

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