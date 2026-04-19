بغداد.. مصرع وإصابة 3 منتسبين بحريق في قاطع نجدة الجامعة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، صباح الأحد، بمصرع أحد منتسبي النجدة وإصابة اثنين آخرين جراء حادث حريق أعقبه انفجار داخل قاطع نجدة حي الجامعة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء قيام أحد المنتسبين بأعمال لحام لخزان وقود، ما أدى إلى انفجاره بشكل مفاجئ، متسبباً باندلاع حريق داخل الموقع".

وأضاف أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".