بينها انتحار .. مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين في حوادث ببغداد والبصرة

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بمصرع شخصين وإصابة ستة آخرين في ثلاثة حوادث متفرقة بمحافظتي بغداد والبصرة.

وذكر مصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً لقي مصرعه، بينما أُصيب آخر نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام عجلة بدراجة نارية ضمن قضاء المشاهدة في الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف أنه "تم التحفظ على صاحب العجلة، ونقل الجثة والمصاب الى المستشفى".

وفي حادث آخر أقدمت امرأة مواليد العام 2004 على محاولة الانتحار بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط مما أسفر عن إصابتها بحروق في جميع أنحاء الجسم بنسبة 85% ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقد أشار المصدر إلى أن المرأة تعاني من مشاكل نفسية.

في المقابل، أفاد مصدر أمني، آخر للوكالة، بـ"مصرع سائق وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث سير مروع على طريق الرميلة النفطي في البصرة، إثر تصادم مركبة من نوع (ستاركس) مع أخرى من نوع (بيك أب)".

وأضاف أنه "تم نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى".