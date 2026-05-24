بغداد.. مصرع منتسب في الدفاع بحادث دهس وانتحار شخص بظروف غامضة

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع منتسب في وزارة الدفاع العراقية بحادث دهس، فيما أقدم شخص على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه، في حادثين مختلفين بمنطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المنتسب لقي حتفه أثناء الاستراحة نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة كان صاحبها غير منتبه أثناء القيادة ضمن سريع "التاجيات" شمالي بغداد، مشيراً إلى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على سائق المركبة وأودعته التوقيف على ذمة التحقيق.

وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى انتحار شخص بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية "كلاشنكوف" داخل منزله ضمن منطقة الأمين شرقي بغداد، ووفقاً لرأي خبير الأدلة الجنائية والتحقيقات الأولية، فإن الشخص المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية.