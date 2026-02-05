بغداد.. مصرع عنصر أمني أثناء اعتقال مخالفين أجانب وحادث ينهي حياة شاب

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمصرع مفوض بالشرطة أثناء محاولة اعتقال مخالفين أجانب لشروط الإقامة، فيما قضى شاب بحادث سير، كما تعرض مواطن لسرقة مبلغ مالي من قبل مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضاً في الشرطة منسوب إلى مكتب مكافحة الإجرام في قطاع الصدر الثاني، لقي مصرعه حيث سقط من منزل بمدينة الصدر، أثناء محاولة اعتقال أجانب مخالفين لشروط الإقامة".

وبين أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، كما تم إلقاء القبض على المخالفين وإيداعهم التوقيف.

وفي السياق، أشار المصدر إلى مصرع شاب تولد 2009 عندما كان يقود دراجته نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة أقدمت على صدمه، ضمن منطقة الجنابيين التابعة لقضاء أبو غريب، مؤكداً اعتقال المتسبب بالحادث ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.

وفي جانب آخر، ذكر المصدر أن أشخاصاً مجهولي الهوية أقدموا على سرقة مبلغ خمسة ملايين دينار من مواطن أثناء قيامه بشراء دراجة نارية نوع "تك تك"، بحسب ادعاءه ضمن حي طارق في مدينة الصدر، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.