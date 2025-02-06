بغداد.. مصرع شخص بحادث سير واعتقال 10 متهمين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمصرع شخص جراء حادث سير شمال شرقي العاصمة، فيما تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص بتهمة مختلفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً لقي مصرعه جراء حادث دهس من قبل عجلة مسرعة بالقرب من المدخل الأول في منطقة بوب الشام شمال شرقي بغداد".

وأضاف "تم إلقاء القبض على صاحب العجلة قبل محاولته الهرب، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية ألقت القبض على (جد) قام بإطلاق النار على حفيده نتيجة خلافات عائلية، ما أدى إلى إصابة الحفيد بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى ضمن حي أبو دشير في منطقة الدورة".

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تشكيلات الفرق، المشاة السابعة عشر، والأولى، والثانية، والخامسة، من الشرطة الاتحادية وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية متهمين، بينهم متاجر بالقطع الأثرية وضبطت بحوزته 26 قطعة آثار)، وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثة أشخاص، والاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، ضمن مناطق حي السيدة زينب في المحمودية، ومدينة الصدر، والزعفرانية، والكرادة.

وأكدت أنه تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.