بغداد.. مصرع "سائق دليفري" بحادث سير ومسلحون يسرقون أموالًا ومخشلات ذهبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث مختلفة في العاصمة بغداد بينها مصرع شخص وسرقة منزل بسطو مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير بين دراجة وعجلة نوع كيا سبورتج اودى بحياة سائق دليفري ضمن شارع المسبح وسط بغداد"، مشيراً الى "القبض على سائق العجلة وفق إجراءات اصولية".

وفي الحادث الثاني، "أقدمت مجموعة مجهولة على تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل ضمن منطقة الزعفرانية وقاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 5 ملايين دينار عراقي وثلاث أجهزة هاتف نقال ومخشلات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار"، موضحا أن "الدار كان خالياً من ساكنيه".

ولفت المصدر الى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع بـ3 كرفانات فارغة داخل ساحة نادي الهندية في منطقة الكرادة خارج دون اصابات تذكر".

الى ذلك وجه مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم الغراوي قاطعي الكرخ والرصافة بإلقاء القبض على المتسولين وتسليمهم الى الجهات ذات العلاقة.