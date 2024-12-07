بغداد.. مصرع ثمانيني بحريق ومحاولة انتحار لخمسيني واعتقالات أمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع رجل مسن ثمانيني (مواليد 1942) نتيجة اندلاع حريق في منزل ابنه بحي البساتين في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن ابن الضحية، موظف في وزارة الدفاع، مشيرا الى انتشال جثمان والده بعد إخماد النيران.

ورجح أن يكون السبب المحتمل للحادث هو تماس كهربائي.

وفي حادث آخر، أقدم رجل من مواليد 1970 على محاولة انتحار في منطقة الثعالبة شمالي بغداد، حيث قام بسكب مادة النفط على نفسه وإضرام النار.

وبحسب المصدر، تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى، إلا أن حالته الصحية حرجة، حيث بلغت نسبة الإصابة 90%.

وفي حادث آخر اعتقلت قوة من الشرطة أحد منتسبي وزارة الدفاع في منطقة الكمالية شرقي بغداد بعد اعتدائه بالسب والشتم على مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم كان مخموراً ورفض الامتثال لأوامر التوقف عند المفرزة الأمنية ، وفق ما أفاد به المصدر.

وفي تطور آخر، ألقت دوريات نجدة الزعفرانية التابعة لشرطة بغداد الرصافة القبض على خمسة أشخاص قاموا بإطلاق النار على إحدى الدور السكنية ضمن منطقة دور الشرطة. وأفادت المصادر بأن المتهمين حاولوا الفرار داخل الأزقة قبل أن يتم القبض عليهم وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد متفجرة بحوزتهم.

وقد تم تسليمهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.