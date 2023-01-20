بغداد.. مشاجرة بين شقيقين تنتهي بمقتل أحدهما وضبط عجلة لتهريب المشتقات النفطية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخص على يد شقيقه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شقيقين اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) أسفرت عن مقتل أحدهما فيما لاذ الآخر بالفرار ضمن منطقة ابو دشير".

في السياق، ضبطت مديرية مكافحة المتفجرات عجلة حمل سايلو محور لتهريب المشتقات النفطية.

وذكر بيان لمديرية اعلام مكافحة المتفجرات، أنه "اثناء فحص العجلات الحمل المارة بالسيطرة من قبل العاملين على أجهزة فحص المركبات (m60) وبالتنسيق مع المفارز الامنية المتواجدة فيها تم ضبط عجلة حمل نوع سايلو محور يستخدم لتهريب المشتقات النفطية تسليمه اصولياً الى الجهات المختصة".