بغداد.. مسؤول "زوجات المهاجرين" بداعش يقع بيد القوات العراقية

شفق نيوز / أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، الإطاحة بالمكنى "أبو خطاب" مسؤول "زوجات المهاجرين" في تنظيم داعش الإرهابي جنوبي العاصة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الإطاحة تمت وفق "معلومات استخبارية غاية بالدقة، وبمتابعة مستمرة أكدت وجود الإرهابي في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ واستخبارات الفوج الثاني لواء رئاسة الجمهورية واستخبارات ومكافحة إجرام الدورة تحركت مباشرة صوب الهدف، وتم القبض على الإرهابي المكنى (ابو خطاب)".

وأوضحت المديرية، أن "الإرهابي كان قد قَدِمَ لبغداد من منطقة الجولان بالفلوجة، حيث كان مسؤولا عن منطقة الغابات، ثم استلم مؤخرا منصب مسؤول (زوجات المهاجرين)، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".