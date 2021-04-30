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مسلح ملثم يصيب شخصين بجروح والأمن يطيح به ومقتل آخر بحادثين منفصلين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T21:41:27+0000
مسلح ملثم يصيب شخصين بجروح والأمن يطيح به ومقتل آخر بحادثين منفصلين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة بغداد يوم السبت إلقاء القبض على مسلح يستقل دراجة نارية ويحمل سلاح نوع آلي "كلاشنكوف" اطلق النار منه صوب مدنيين اثنين مما أسفر عن إصابتهما بجروح.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "بعد ورود إخبار الى قسم شرطة الكاظمية التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود حادث اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية القسم تم من خلال استخدام متهم ملثم يستقل دراجة نارية مع سلاح نوع كلاشنكوف ادى الحادث الى إصابة مواطنين اثنين بإصابات في الجسم تم على إثرها نقلهما الى المستشفى".

وأفاد البيان بأنه "على الفور وبإشراف مباشر لقائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تم تشكيل فريق عمل ميداني للوصول إلى الجناني وبعد بذل الجهود وتكثيفها تم التعرف على المتهم واستحصال موافقة القضاء لإلقاء القبض عليه وفق أحكام المادة ٤٠٥ ".

ووفقا للبيان فإنه تم إلقاء القبض على المتهم والذي اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار تجاه المصابين، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وفي السياق فتح مسلحون مجهولون النيران صوب مدني بالقرب من سوق ٤٠٠٠ ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال، وفقا لما أفاد به مصدر أمني مسؤول في حديثه لوكالة شفق نيوز.

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