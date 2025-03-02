بغداد.. مسلحون يقتحمون منزلاً ويقتلون رجلاً وزوجته

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن مسلحين "مجهولين" اقتحموا منزلاً سكنياً وأطلقوا النار على رجل وزوجته شمالي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً ضمن زراعي منطقة الشعب، وقاموا باطلاق النار على رجل وزوجته، ما أسفر عن مقتل الرجل، بينما أصيبت الزوجة بجروح خطيرة، مشيرا الى أن المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الجريمة.

وأوضح المصدر، أن الزوجة فارقت الحياة لاحقا اثناء نقلها الى المستشفى اثر تفاقم حالتها، مبينا أن قوة أمنية وصلت الى منطقة الحادث وباشرت باجراء التحقيقات.