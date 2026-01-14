بغداد.. مسلحون يقتحمون منزلاً ويقتلون شقيقين بسبب خلافات عشائرية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شقيقين بهجوم مسلح داخل منزلهما جنوب شرقي العاصمة، على خلفية نزاع عشائري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اقتحموا منزلاً في قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، وفتحوا نيران أسلحتهم ما أسفر عن مقتل شقيقين في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية انتقلت إلى مكان الجريمة وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وباشرت بالبحث عن الجناة"، مبيناً أن المعلومات الاولية تشير إلى أن الجريمة نتيجة خلافات عشائرية.