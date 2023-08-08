بغداد.. مسلحون يشتبكون مع قوة أمنية وكمين لاعتقال تاجر مخدرات يطيح باثنين آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بأن كميناً نُصب للقبض على تاجر مخدرات جنوبي العاصمة، أسهم باعتقال اثنين آخرين، فيما أصيب مدني بنيران مسلحين مجهولين، اشتبكوا أيضاً مع قوة أمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تحديد هدف مطلوب إلى مركز شرطة المحمودية وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، والمادة و32 من قانون المخدرات، وتم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات عن تحركات وتواجد المتهم، وبعد نصب كمين له ضمن سوق المحمودية جرى اعتقاله".

وبين أنه "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف انه تاجر مخدرات ويقوم ببيعها لعدة اشخاص من ضمنهم المتهم (م. م) والساكن ضمن منطقة المحمودية وتم استدراجه عن طريق هاتف المتهم الاول الى مكان وبعد استحصال الموافقات من قاضي التحقيق تم القبض عليه وبدوره اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وكذلك اعترف على تاجر مخدرات اخر يقوم بشراء المواد المخدرة منه".

وتابع المصدر "تم استدراج المتهم الثالث عن طريق هاتف المتهم الثاني وبعد اخذ الموافقات الاصولية من قاضي التحقيق تم نصب كمين له والقبض عليه".

وأشار الى "اعترف جميع المتهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة وتم ايداعهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

من جانب آخر، افاد المصدر بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مواطن مدني ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة، في منطقة الهياكل بمدينة الغزالية جنوبي بغداد".

واضاف ان "قوة امنية كانت بالقرب من مكان الحادث وفتحت بدورها النار على عجلة المسلحين وحصل تبادل اطلاق فيما بينهم، الا انهم تمكنوا من الفرار الى جهة مجهولة".