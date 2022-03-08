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بغداد.. مسلحون يجهزون على مدني والأمن ينقذ آخراً من الانتحار

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T18:27:22+0000
بغداد.. مسلحون يجهزون على مدني والأمن ينقذ آخراً من الانتحار

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بأنها انقذت شخصاً حاول الانتحار برمي نفسه من على جسر الأئمة وسط العاصمة بغداد.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكن من إنقاذ احد الأشخاص بعد مشاهدته محاولاً الانتحار عبر القفز من على جسر الأئمة في مدينة الكاظمية، مؤكداً أنه توجه على الفور وبسرعة بديهة لإنقاذه قبل رمي نفسه.

واشار البيان إلى تسليمه إلى جهة الاختصاص أصوليا حِفاظاً على سلامته.

وفي العاصمة أيضاً، فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم تجاه مدني ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد، مااسفر عن مقتله في الحال، وفق ماافاد به مصدر امني لوكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر، أن "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة ثار عشائري قديم".

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