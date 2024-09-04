بغداد.. مراهقة تنتحر بتناول "الزرنيخ" واعتقال تاجر مخدرات أوقع العديد من الضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بانتحار فتاة مراهقة بتناول مادة "الزرنيخ" السامة، فيما تم إلقاء القبض على تاجر مخدرات تسبب بإدمان العديد من الضحايا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من تولد 2009 بتناولها مادة سامة الزرنيخ، داخل منزلها في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد".

وبين أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الفتاة انتحرت بسبب إدمان والدها على المخدرات"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما ألقت القبض على الأب".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر قضائي صادر من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وبأوامر مدير عام شؤون المخدرات، نفذت الهيئة التحقيقية الخاصة يساندها الفريق التكتيكي التابع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات (DE)، عملية استخبارية نوعية وفقاً لمعلومات دقيقة في بغداد وسط منطقة الكرادة ليلة أمس".

وأضافت أن "العملية كانت ضربة موجعة للعصابات الإجرامية حيث كشفت ضعفهم، وأسفرت عن إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات بالجرم المشهود تسبب بإدمان عدداً كبيراً من الضحايا وإيقاعهم في تعاطي المواد المخدرة من أجل كسب المال غير المشروع وسيتم الإعلان عن تفاصيل القضية لاحقاً حال انتهاء التحقيق".