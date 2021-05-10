بغداد.. محاولة انتحار فاشلة واعتقال مطلوبين بالتزوير والسرقة

شفق نيوز / أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، إنقاذ شخص حاول الانتحار، بينما ألقت القبض على عدد من المطلوبين بتهمتي التزوير والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "زوارق وغواصي نجدة بغداد النهرية، أنقذت صباح اليوم، شخصا حاول الانتحار برمي نفسة من أعلى جسر الشهداء إلى داخل نهر دجلة".

وعلى صعيد آخر، أكدت مديرية مكافحة إجرام بغداد "إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري وبيعه مقابل مبلغ مالي قدره (٨٣) مليون دينار عراقي في منطقة البياع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة /٢٩٨ من قانون العقوبات".

وأشارت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مفارزها نفذت أوامر قبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية (تك تك)".

وجاء ذلك ضمن حصيلة ممارسات مديرية مكافحة الإجرام، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.