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بغداد.. محاولة انتحار فاشلة بسلاح شرطي واعتقال منفذي "دكَةً عشائرية"

Category: أمـن

Date: 2020-10-14T11:32:21+0000
بغداد.. محاولة انتحار فاشلة بسلاح شرطي واعتقال منفذي "دكَةً عشائرية"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة امرأة بطلق ناري جراء محاولة انتحار فاشلة، في وقت ألقت فيه الشرطة القبض على أربعة مسلحين أطلقوا النار على دار أحد المواطنين في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن امرأة من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، أصيبت بجروح بعد محاولتها الانتحار بمسدس زوجها الذي يعمل منتسبا في الشرطة الاتحادية.

وأشار المصدر؛ إلى ان قوة من الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادثة، وقامت بنقل المرأة الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وفي اثناء ذلك؛ قال مصدر آخر؛ إن قوة أمنية ألقت القبض على أربعة اشخاص مسلحين، قاموا بإطلاق النار على دار أحد المواطنين ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد.

وأضاف المصدر؛ أن المسلحين ارتكبوا ما يسمى بـ"الدكًة العشائرية" حيث اسفرت الحادثة عن إصابة مدنين اثنين، حيث حضرت قوة أمنية إلى المكان فور سماع اطلاق النار وقامت باعتقال الجناة ومصادرة السلاح.

 


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