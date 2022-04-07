بغداد.. مجهول يفتح النار على مدني وتهديد عشائري لشركة للسيارات

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد يوم الخميس،عددا من الحوادث الأمنية.

وأبلغ مصادر أمنية متعددة وكالة شفق نيوز؛ أن شخصا مجهول الهوية فتح نيران مسدسه باتجاه مدني ضمن منطقة حي الامانة في مدينة الصدر (شرقي بغداد) ما اسفر عن اصابته بجروح بمنطقة القدم.

وتابعت المصادر؛ أن معلومات وردت بوجود تهديد على شركة لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة المنصور (غربي بغداد) وبعد التوجه الى المكان مقابل معرض بغداد الدولي

اتضح وجود تهديد عبارة عن كتابة على جدار الشركة (مطلوب لعشيرة معينة)، وحسب ادعاء صاحب الشركة وجود خلافات مادية تم تقديم شكوى إجراءات أصولية.

وقالت المصادر؛ إن مشاجرة عشائرية بين عشيرتين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والسلاح الأبيض ضمن قطاع 8 في مدينة الصدر ما اسفر عن اصابة شخص من احد طرفي المشاجرة بعدة طعنات سكين، مشيرة إلى أن قوة امنية وصلت لمكان الحادث واعتقلت 4 أشخاص من متسببي النزاع.