بغداد.. قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تتحرك لمكان اشتباكات الدورة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتحرك قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مكان الاشتباكات المسلحة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وذلك تحسباً من وقوع أي طارئ.

في غضون ذلك، علق عضو مجلس النواب، سجاد سالم، على الأحداث التي شهدتها منطقة الدورة، بالقول: "الأجهزة الأمنية العراقية تعيش حالة من الذعر والجبن في الدفاع عن منتسبيها، وتخشى كشف اسم العصابة التي اشتبكت معها في منطقة الدورة قبل قليل".

‏وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية (فيسبوك)، أن "العسكرية العراقية، بتاريخها الحافل، مُهانة ومنهزمة للأسف بسبب جبن بعض قادتها وخشيتهم من عصابات بائسة ذليلة".

وقبل قليل، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تفاصيل اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ضمن منطقة الدورة ببغداد من قبل مجموعة مسلحة، فيما بينت أن الاشتباكات التي جرت مع هذه المجموعة أدت لإصابة ضباط ومنتسبين.

وتزامن هذا الحادث الخطير مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".

واكدت وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح.

وقبل ذلك، أبلغ مصدر امني، وكالة شفق نيوز، باندلاع تبادل إطلاق نار بين عناصر في الحشد الشعبي إثر خلاف اندلع بينهم على منصب إداري في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن صوت إطلاق النار الذي حصل جنوبي بغداد ناجم عن خلاف بشأن تكليف شخص ينتمي الى الحشد بمنصب مدير دائرة زراعة بغداد.

وتابع أن المكلف بالمنصب وعند ذهابه للمباشرة بمهام عمله في إحدى الدوائر الواقعة جنوبي العاصمة، رفض المدير السابق - وينتمي ايضا الى الحشد - تسليم المنصب الأمر الذي دفع الشخص الأول المكلف الى الاستعانة بمجموعة مسلحة تابعة له، وحصل اشتباك بين الطرفين.

ووفقا للمصدر، فقد وصل ممثلون عن قيادة عمليات بغداد، والشرطة الاتحادية، ومديرية أمن الحشد الشعبي الى مكان الحادث لتهدئة الوضع، لافتا الى ان الوضع بات تحت السيطرة ولا يوجد تصعيد من طرفي الاشتباك.