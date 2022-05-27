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بغداد.. قوة أمنية خاصة توفر الحماية لـ"أبو جعفر المنصور"

Category: أمـن

Date: 2022-05-27T14:29:22+0000
بغداد.. قوة أمنية خاصة توفر الحماية لـ"أبو جعفر المنصور"

شفق نيوز/ انتشرت قوة خاصة من قوات حفظ النظام العراقية يوم الجمعة، بمحيط تمثال ﻷحد خلفاء الدولة العباسية وباني العاصمة التاريخية بغداد، بعد دعوات تحث على هدم التمثال.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الوحدة الثامنة من قوات حفظ القانون، وقوات الجيش العراقي (اللواء الـ27) انتشرت أمام تمثال ابو جعفر المنصور في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر؛ أن الانتشار جاء بعد دعوات عبر الانترنت من قبل اتباع الشيرازية الى هدم تمثال ابو جعفر المنصور.

وأبو جعفر عبد الله المنصور بن مُحمد بن عَلي بن عبد الله بن العباس بن عَبْد المُطلّب بن هَاشم القُرشيّ (95 هـ / 714 : 158 هـ / 775) هو الخليفة العباسي الثاني، وهُو المؤسس الحقيقي للدولة العباسيةِ، وباني بغداد التاريخية.

يقع التمثال في جانب الكرخ، في منطقة المنصور من بغداد، وقام بنحت التمثال النحات العراقي خالد الرحال، أحد أبرز رواد الحركة الفنية العراقية الحديثة، وأزيح الستار عنه في 6 يناير/كانون الثاني، 1977 في عهد الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر، وغدا واحدًا من أبرز معالم العاصمة.

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