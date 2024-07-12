بغداد.. قوة أمنية تداهم منزل أستاذ جامعي لتتفاجئ بمحتوياته (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمداهمة منزل استاذ جامعي في العاصمة بغداد، بناءً على معلومات استخباراتية خاصة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من شرطة الكرخ داهمت منزل الاستاذ الجامعي في منطقة السيدية ببغداد، حيث عثرت على بندقية كلاشنكوف وشواجير عدد 7 وطلق مسدس 2 علبة وكيس نصف كيلو بودرة بيضاء اللون وربع كيس كريستال ومنشورات دينية.

ولم يشر المصدر لتفاصيل أكثر، لكنه لفت إلى القوة الأمنية، لم تتمكن من العثور على الأستاذ الجامعي لحظة المداهمة.