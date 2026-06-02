بغداد.. قتيل ومصاب في مشاجرة واعتقال 4 تجار مخدرات (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ بابل

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين متورطين في مشاجرة أودت بحياة شخص وإصابة آخر، كما أطاحت بأربعة متهمين بتجارة المخدرات وضبطت كيلوغراماً من مادة الكريستال في عمليتين منفصلتين بالعاصمة بغداد، فيما اعتقلت مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل عدداً من أصحاب محطات الوقود الأهلية وشخصاً آخر بسبب مخالفات في بيع الوقود.

وعن تفاصيل المشاجرة، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، القبض على عدد من المتهمين المتورطين في مشاجرة مسلحة أسفرت عن إصابة شخصين، أدت الى وفاة أحدهما متأثراً بإصابته بعد نقله إلى المستشفى.

وأشارت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى ضبط بحوزة المتهمين ثلاث بنادق كلاشينكوف ومسدس استخدمت في الحادث، وتم إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، تمكن مديرية شؤون مخدرات الرصافة في بغداد، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أسفرت العملية عن ضبط كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة وإلقاء القبض على أربعة متهمين.

وفي السياق الأمني أيضاً، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن مكتب مكافحة الجريمة المنظمة في بابل ألقى القبض على شخص يبيع براميل الوقود في السوق السوداء، كما اعتقل عدداً من أصحاب محطات الوقود الأهلية الذين قاموا بإغلاق محطاتهم وبيع الوقود خارج التسعيرة.