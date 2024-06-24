بغداد.. قتيل وجرحى بمشاجرات بعد منتصف الليل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين، بمشاجرات شهدتها العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شجاراً وقع بين جارين في منطقة "سبع قصور" شرقي بغداد لم تعرف اسبابه، تطور الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما اسفر عن مقتل أحد أطراف الشجار، تم التحفظ على الجاني.

وعلى صعيد ذي صلة، أصيب شخصان إثر شجار وقع عقب حادث سير في منطقة بغداد الجديدة.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن احد أطراف الشجار قام ايضاً بالاعتداء على مفرزة مركز شرطة بغداد الجديدة اثناء تأديتهم الواجب داخل المستشفى الذي نقل إليه الجريح.

وأضاف أنه تم اعتقال المعتدي، وتبين أنه منتسب في وزارة الداخلية.